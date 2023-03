Associação dos Municípios com Centro Histórico celebra hoje o Dia Nacional

O Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses foi oficialmente comemorado hoje, dia 28 de março, no Paço dos Condes de Ourém. A data escolhida está intimamente ligada a uma das figuras da cultura portuguesa que melhor defendeu o património nacional —Alexandre Herculano.

Este dia coincide com a celebração do 35º aniversário da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) que reuniu em Assembleia Geral, sob a presidência de Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

Fundada em 22 de julho de 1988, em Lamego, a APMCH está sedeada nesta cidade, no histórico Bairro do Castelo.



Ao instituir o Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, na data do aniversário natalício de Alexandre Herculano, o Governo e a APMCH quiseram homenagear, de forma “perene”, o espírito e a obra do “escritor de bronze que dignificou a língua, do historiador que renovou os métodos para a averiguação do passado e do homem de carácter que modelou um tipo de cidadania que muitos tomam ainda como espelho”.

Simultaneamente, visaram criar uma nova oportunidade para a promoção das ações encetadas pelos municípios no que toca à salvaguarda dos seus centros históricos.

GC CM