Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental organiza 1º Festival da Primavera

A APPACDM Vila Real, Sabrosa, organizou, ontem, o 1.º Festival de Primavera, um evento que visa promover a verdadeira INCLUSÃO, da pessoa portadora de deficiência, com a presença de várias instituições como a APC Vila Real, APPACDM Valpaços, AFTAD, ASCUDT, A2000, CLDS 4G_Sabrosa, CAO Vila Pouca de Aguiar e Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

Esta iniciativa, criada com o propósito de empoderar as pessoas que frequentam instituições de apoio à deficiência foi, também, uma aposta numa postura de educação inter geracional, através da partilha de experiências com os jovens e com os idosos, desmitificando, assim, a ideia da deficiência.

Subiram ao palco do Mercado dos Produtos Durienses, mais de 300 participantes, todos imbuídos de grande responsabilidade e prontos a mostrar que a inclusão terá que ser sempre um processo natural e nunca uma obrigação.

Com esta iniciativa, pretendeu a APPACDM Vila Real, Sabrosa mostrar-se como contínua defensora, dos princípios de singularidade, cidadania, não discriminação e como promotora da autonomia, da informação, da participação, da globalidade, da qualidade e da solidariedade, não fossem estes os seu Valores e a sua Missão, há já 35 anos!

Susana Santos – Diretora de Serviços