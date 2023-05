Associação Vale d’Ouro atribui mérito do arranque do projeto para reabertura da Linha do Douro aos durienses

Ainda que o processo devesse ter sido mais célere, a região é reconhecida por uma luta que a Associação Vale d’Ouro e o Município da Régua iniciaram 2018.

Foi lançado no passado dia 10 de maio de 2023 o concurso para a elaboração do Estudo Prévio e Projeto de Execução que visa a reabertura do troço da Linha do Douro entre Pocinho e Barca d’Alva. A Associação Vale d’Ouro atribui o mérito desta conquista aos Durienses que, nos últimos 5 anos, foram incansáveis na luta pela defesa da região mas não esquece que tudo poderia e deveria ter sido mais rápido.

A região despertou para o tema da reabertura da Linha do Douro até Salamanca quando em 2018 o Município da Régua e a Associação Vale d’Ouro chamaram especialistas de todo o país para o debate “Linha do Douro: um futuro que tarda”. Depressa a ferrovia no vale se tornou motivo de conversa em todo o tipo de fóruns. Seguiram-se as iniciativas da Liga dos Amigos do Património Mundial e todo o um conjunto de oportunidades em que o tema não era esquecido pelos autarcas da região. A Linha do Douro tornou-se a bandeira de uma região que se revelou sempre orgulhosa da sua ferrovia mas que a tem visto sucessivamente ser maltratada.

Para a Associação Vale d’Ouro o mérito é das pessoas: “o lançamento deste projeto já deveria ter acontecido há vários anos, agora nada justifica que daqui a 5 anos os comboios não circulem na linha do Douro; esta foi uma luta de cada um dos durienses que, sem olhar a partidos ou agendas, mostraram a sua força em todas as oportunidades. E conclui: “os louros são dos Durienses e da sua extrema resiliência”.

Contudo o processo está longe de estar concluído: “este é um passo muito tardio, há anos que sabemos da importância estratégica desta linha para a coesão territorial, para o turismo e até para o estabelecimento das primeiras cadeias logísticas do futuro Corredor Internacional Norte” mas sente-se confiante: “a partir de agora já nada poderá parar a reposição de um erro que paralisou e debilitou a região durante décadas”. Perante as críticas de que este é mais um estudo, o presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro esclarece: “estamos a falar no último passo antes da obra, este é o estudo que deveria ter sido feito quando se criou a comissão de trabalho, havia bases e conhecimento suficientes, o trabalho lá desenvolvido poderia ter sido contemporâneo deste concurso agora lançado, tínhamos ganho um ano e meio”.

A Associação Vale d’Ouro congratula-se assim com o lançamento deste projeto, ainda que um mês e meio depois do previsto, mas continua apreensiva pela inação quanto ao arranque da empreitada de eletrificação entre Marco e Régua e questiona-se quanto ao projeto de eletrificação entre Régua e Pocinho lamentando que as entidades não divulguem os motivos destes atrasos.

A Associação Vale d’Ouro