Atleta do Abambres SC estrou-se pela Seleção Nacional sub-15

Eva Carreira, jogadora aguiarense, que representa o Abambres SC e as seleções distritais da AFVR, somou a primeira internacionalização pela seleção nacional de Portugal.

No jogo da passada sexta-feira, dia 25 de novembro, no qual Portugal defrontou a Finlândia, no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, no escalão de sub-15, Eva Carreira foi titular, com a camisola 20.

De referir que Portugal perdeu por 1-0 frente à seleção finlandesa. Foi uma partida bem disputada, com o golo a chegar já em cima do apito final, com a Finlândia a conseguir a vantagem através de um remate de bola parada.

A equipa comandada por Susana Bravo volta a entrar em campo, este domingo, para defrontar a Bélgica.