Atleta do GD Boticas e Clube de Kung Fu de Boticas premiados na VII Gala de Desporto do Alto Tâmega 

Bruna D’Além, atleta de basquetebol do Grupo Desportivo de Boticas (GDB), e o Clube de Praticantes Kung Fu Boticas (CPKFB) foram distinguidos, no passado sábado, dia 18 de março, na VII Gala de Desporto do Alto Tâmega.

A jovem foi eleita Atleta do Ano no Basquetebol Júnior pelo desempenho demonstrado na modalidade.

Por sua vez, o Kung Fu Boticas foi distinguido com o Prémio Mérito Desportivo pelas conquistas alcançadas pelos seus praticantes em várias provas nacionais e internacionais.

O Município de Boticas, que esteve representado na gala através do Vice-presidente Guilherme Pires, congratula os vencedores pela dedicação em elevar o nome do Concelho de Boticas no desporto regional, nacional e além-fronteiras.

Refira-se que a Gala do Desporto do Alto Tâmega visa distinguir e homenagear atletas, treinadores, personalidades e iniciativas da região nas diferentes modalidades desportivas.

Créditos fotográficos Alto Tâmega TV/Rádio Alto Tâmega.

GC CM