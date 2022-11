Atribuído o nome de A. M. Pires Cabral ao Grémio Literário Vila-realense

O Executivo Municipal deliberou, na reunião de 31 de outubro, atribuir o nome A. M. Pires Cabral ao Grémio Literário Vila-realense prestando, desta forma, a merecida homenagem ao Homem que foi o grande impulsionador e dinamizador desta agremiação, tendo sido o responsável pela divulgação dos escritores trasmontanos e durienses, dinamizando um conjunto de ações e iniciativas que tornaram este espaço num verdadeiro Observatório da Literatura Transmontano-Duriense e que, ao longo de mais de 45 anos, realizou um trabalho dedicado e empenhado ao serviço da cultura e dos Vila-realenses.

A cerimónia de homenagem a A. M. Pires Cabral realiza-se no dia 11 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal, data em que se assinala o 16º aniversário do Grémio Literário. Neste dia será ainda apresentado o nº 77 da Revista Tellus.

O Grémio Literário Vila-Realense assume-se como um organismo centrado na problemática da Literatura Trasmontana e Alto-Duriense, sendo simultaneamente um observatório do seu desenvolvimento e um instrumento para a sua promoção, divulgação e estudo. Desde 2006 que o Grémio Literário tem conseguido manter o dinamismo da sua programação e uma capacidade aglutinadora, que lhe têm merecido o reconhecimento de escritores trasmontanos e alto-durienses, bem como de todas as pessoas interessadas nos estudos regionais.