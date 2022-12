Auditório Municipal de Sabrosa recebeu Jimmy P. com o Projeto “Amar-te e Respeitar-te”

O Auditório Municipal acolheu esta manhã, 13 de dezembro, o Projeto Educativo “Amar-te e Respeitar-te” com a presença de Jimmy P, para os alunos do ensino secundário do Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

O evento foi dividido em vários momentos, dos quais, uma entrevista informal ao cantor Jimmy P., onde o cantor relatou o motivo de abraçar este projeto; passando de seguida a uma curta viagem pelo livro “Amar-te e Respeitar-te”, onde o público teve a oportunidade de ouvir três temas compostos pelo cantor; seguindo-se a dramatização das três histórias do livro e o espaço de debate entre todos, que incidiu no combate à violência no namoro. Esta iniciativa visa essencialmente capacitar e dotar os jovens com ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos nas relações amorosas.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, marcou presença na abertura do evento e referiu que “Vocês, jovens, estão numa idade em que se começam a estabelecer relações amorosas e é importante, para além de todas as manifestações de afeto naturais e indispensáveis para a vida, respeitar o outro. As relações devem ser saudáveis e positivas, mas sobretudo de grande respeito.”

O projeto desenvolvido com o afamado cantor português Jimmy P. foi organizado pela empresa Betweien em parceria com o CLDS 4G Sabrosa e em colaboração com o Serviço de Psicologia e Orientação e Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, do mesmo Agrupamento de Escolas, com o apoio do município de Sabrosa.

