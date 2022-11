Para assinalar o dia do aniversário do auditório municipal, hoje, dia 5de novembro, a autarquia convidou os utentes das IPSS’s concelhias a assistirem à comédia transmontana “Quem matou Laura Paula?”, a primeira longa metragem de comédia transmontana duriense, com a participação de gente da nossa região.

Uma tarde diferente, para comemorar 19 anos de vivência neste espaço.

GCI CM