Autarquia de Vila Real classifica abaixo-assinado da CDU de “demagogia”

Após a CDU promover um abaixo-assinado contra a nova concessão de estacionamento, o executivo municipal, representado por Adriano Sousa, vereador do urbanismo, acusou a iniciativa de “demagogia”, uma vez que todas as suas acusações “não são verdade”.

“A argumentação utilizada assenta na habitual demagogia, própria de quem desconhece a génese deste processo, bem como os conceitos que estão subjacentes à necessidade de se regular o estacionamento público em cidades de média e grande dimensão”, frisou o vereador.

Para o edil, “ao contrário do que muitos pensam, a ausência de tarifação apenas conduziria à iniquidade no acesso a um lugar de estacionamento”. Posição que justifica com a isenção do estacionamento tarifado na altura do Natal, que deu origem a “diversas queixas dos comerciantes” porque os clientes não tinham onde estacionar. “Os serviços fizeram uma recolha de informação sobre a utilização dos lugares de estacionamento, e chegamos à conclusão de que a taxa de rotatividade era demasiadamente baixa”, reforçou.

Adriano Sousa explicou, ainda, que esta nova concessão tem por base a “função da própria cidade, as dinâmicas urbanas e a necessidade dos cidadãos de estacionamento público em curtos espaços de tempo para tratarem dos seus assuntos”.

“Quando estamos a tarifar uma zona de estacionamento, não estamos a impedir o estacionamento, estamos precisamente a introduzir maior equidade na utilização dos lugares livres, impedindo que as pessoas estacionem o carro num espaço público o dia inteiro”, reforçou.

Recorde-se que, aquando da sua iniciativa junto ao mercado municipal, a CDU defendeu que a nova concessão diminui o número de lugares de estacionamento gratuito no centro da cidade. Situação que, segundo os comunistas, é piorada pela “falta de transportes públicos” que dá origem a vários constrangimentos.

Adriano Sousa relembrou que a cidade vai passar de 500 lugares tarifados para 850, mas que, em Vila Real, existem 10 parques de estacionamento gratuito, nos quais estão incluídos os parques do Pingo Doce de Lordelo, da Biblioteca Municipal, do Continente, do Minipreço, entre outros. Todos eles servidos por duas redes de transportes urbanos.

Notícia completa na próxima edição.