Autarquia de Boticas entregou subsídios às Associações do Concelho 

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pelo Vice-presidente Guilherme Pires, entregou esta quarta-feira, dia 21 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os subsídios anuais às associações e coletividades culturais, recreativas e desportivas do Concelho de Boticas.

A entrega dos apoios financeiros decorreu ao abrigo do “Regulamento de Apoio a Iniciativas Culturais, Recreativas, Educativas, Humanitárias, Sociais, Desportivas, Cooperativas ou Outras”, que tem como objetivo principal o incentivo à realização de iniciativas que promovam o desenvolvimento, dinamização e divulgação do Concelho e que, simultaneamente, contribuam para a melhoria do bem-estar geral das populações.

Fernando Queiroga agradeceu “o empenhamento e dedicação de todas as coletividades na divulgação do Concelho de Boticas”, reiterando que “a atribuição destes subsídios é fundamental para que se continue a preservar os nossos usos, costumes e tradições”.

GC CM