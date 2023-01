Autarquia de Sabrosa pretende reverter encerramento do banco Santander

A Câmara Municipal de Sabrosa reuniu, com caráter de urgência, com a Direção Comercial do Banco Santander.

A autarquia foi confrontada, por alguns clientes do Banco Santander, com a “deplorável notícia” de que o Balcão do Banco Santander em Sabrosa iria ser encerrado a partir do próximo dia 13 de fevereiro.

De imediato, a Câmara Municipal solicitou uma reunião ao Diretor Comercial do Banco Santander para dar explicações sobre o lastimável assunto.

Na reunião, realizada ontem, estiveram presentes a Presidente de Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa; o Vereador, António Araújo e o Diretor Comercial, Joaquim Santos.

O Banco foi questionado sobre as razões que levam ao encerramento do Balcão de Sabrosa a partir do próximo dia 13 de fevereiro e foi, também, manifestado o nosso repúdio por esta atitude unilateral, despropositada, desrespeitosa e fraturante para com o nosso concelho, os nossos Munícipes e clientes Santander.

Já foi comunicada a situação à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e na próxima reunião do Executivo Municipal serão tomadas decisões sobre futuras ações a tomar por forma a reverter a decisão do Banco.

GC CM