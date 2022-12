Autarquia de Vila Real deliberou criação de 4 lugares para cargas e descarnas no Mercado Municipal

Quando o atual Executivo Municipal iniciou a sua atividade, em 2013, imediatamente identificou dificuldades para os comerciantes do Mercado Municipal e, mais importante do que essa identificação, atuou em conformidade. Após décadas de desleixo da anterior gestão municipal, logo em 2014 a Câmara Municipal promoveu obras de requalificação do acesso de cargas e descargas, junto da porta virada ao Pioledo.

Após essa intervenção, decidiu requalificar todo o edifício do Mercado Municipal, a expensas próprias do orçamento municipal, investindo cerca de 1,3 milhões de euros para resolver problemas estruturais, nomeadamente na rede de saneamento, nos telhados e até na altura interior da zona de frescos. Uma obra que contou com o voto negativo do PSD, mas que permitiu ainda, por exemplo, criar um parque de estacionamento para clientes, gratuito na primeira hora. E falando de estacionamento, recorde-se que, fruto da nova concessão de estacionamento levada a cabo por este Executivo, um novo parque de estacionamento tarifado, com mais de 200 lugares, começará a ser construído em 2023, distando menos de 50 metros do Mercado Municipal.

A par dessa requalificação do edifício, decidiu também o município requalificar toda a zona envolvente do Mercado. Aí, foram intervencionados os passeios e a via, criou-se um espaço para largada e tomada de passageiros de transportes públicos, uma nova rotunda para facilitar o escoamento de transito, enfim, foi totalmente transformada a face daquela zona da cidade, que há décadas não era alvo de beneficiação. Para esta obra foram investidos mais de 1,65 milhões de euros. (Reabilitação da Zona Envolvente do Mercado Municipal – € 430.559,43; Rua Isabel de Carvalho – € 99.702,60; Rua D. Margarida Chaves – € 162.428,40; Rua D. Pedro de Castro – €132.009,90; “Rua António Valente da Fonseca; Rua D. Pedro de Castro” – € 738.026,91. A todos os valores acresce IVA a 6%). Esta obra ainda não foi terminada, faltando concluir alguns dos arruamentos da zona envolvente.

E eis que hoje o PSD propôs a criação de lugares de estacionamento na envolvente do Mercado Municipal, através de uma proposta desnecessária, como a seguir se demonstra.

Depois de tantos milhões de euros investidos, depois de uma atenção sem precedentes ao Mercado com o voto contra do PSD, depois de se criarem melhores condições para comerciantes e clientes, considerou este partido que o Executivo Municipal se havia esquecido de lugares de cargas e descargas nas Ruas de Sta. Sofia e Gonçalo Cristóvão.

Não esqueceu.

Todas estas intervenções foram feitas em permanente diálogo com os comerciantes do Mercado, que há muito tinham identificado essa necessidade. É importante recordar que, estando o estacionamento à superfície concessionado, é fundamental também articular com a empresa concessionária a remoção de lugares de estacionamento público.

A comprová-lo, remete-se para o ponto n.º 19 da Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara Municipal de hoje.

Após visita dos serviços municipais ao local, no passado dia 24 de novembro de 2022 o Chefe de Serviços de Planeamento e Mobilidade remeteu à Sra. Diretora do DPGT uma informação no sentido de serem marcados os lugares de cargas e descargas na envolvente do Mercado Municipal. No dia seguinte, 25/11, a Sra. Diretora do DPGT remeteu para o Sr. Vereador Adriano Sousa para autorização. Finalmente, no dia 28/11, o Sr. Vereador Adriano Sousa remeteu à reunião de Câmara Municipal para aprovação. Sublinha-se que se trata do ponto n.º 19 da Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara Municipal decorrida hoje.

Assim, quando no passado dia 6 de dezembro o PSD finalmente dedicou alguma atenção ao Mercado Municipal e a todos os seus utentes e comerciantes, o problema que identificaram já estava resolvido. Outros haverá, certamente, mas este está resolvido.

Pela sua extemporaneidade e porque o ponto n.º 19 desta ordem de trabalhos já engloba toda a tramitação necessária para a criação de lugares de carga e descarga na envolvente do Mercado Municipal, solicitou o Executivo Municipal aos Srs. Vereadores do PSD que retirassem a sua proposta. Lamentavelmente os Srs. Vereadores do PSD decidiram mantê-la, apesar de estar demonstrado que não era necessária.

Desta forma a proposta do PSD foi reprovada, mas os lugares de estacionamento para cargas e descargas serão criados, tal como já estava previsto muito antes do PSD acordar para este problema.

