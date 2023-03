Autarquia vila-realense promove sessão de esclarecimento sobre Hospitalização Domiciliária

Numa parceria entre o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e o Município de Vila Real, através do seu Pelouro da Saúde, teve lugar no dia 27 de fevereiro último, no Museu da Vila Velha, uma Sessão sobre Hospitalização Domiciliária dirigida às IPSS, Juntas de Freguesia e demais entidades e estruturas da área social e da saúde.

A Sessão foi aberta pela Vereadora do Pelouro da Saúde, Mara Minhava, e pela Presidente do Conselho de Administração do CHTMAD, Rita Castanheira. De seguida a equipa do Serviço de Hospitalização Domiciliária fez uma apresentação sobre o modo de funcionamento desta nova resposta da Saúde, na qual se pretende assegurar a possibilidade de internamento domiciliário de doentes com manutenção dos seus direitos e deveres e garantia de tratamento diário equivalente ao tratamento em ambiente hospitalar.

O objetivo da sessão foi o de divulgar o trabalho das Equipas de Hospitalização Domiciliária do CHTMAD, informar sobre as suas competências, protocolos e critérios, assim como aumentar o esclarecimento e a confiança dos parceiros sociais neste novo Serviço, que tem registado níveis francamente positivos de avaliação por parte dos utentes que dele têm usufruído.

A Vereadora Mara Minhava sublinhou a importância desta iniciativa na melhoria da qualidade de vida, quer do utente, quer da família ou entidade que dela pode usufruir, dado o grau de autonomia que confere, não descurando, naturalmente, todas as questões de segurança que um processo de hospitalização domiciliária pressupõe.