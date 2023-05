Bairros da Bila promove cursos de formação profissional em bairros e grupos sociais vulneráveis

O Município de Vila Real, no âmbito do projeto de intervenção social Bairros da Bila, tem dinamizado um conjunto de atividades de formação profissional que têm como principais destinatários a população residente nos bairros e grupos sociais vulneráveis, designadamente, a população ativa desempregada.

Sob orientação da equipa do Projeto, em parceria com o IEFP, foram criados 2 cursos de formação profissional, nas áreas de Costura e Manicura/Pedicura, que se encontram a ser ministrados no Espaço Bairros da Bila – sede do projeto – sito no Bairro da Araucária, e cujo início ocorreu nos dias 28 e 29 de março, respetivamente.

A Vereadora com o pelouro de Ação Social e Igualdade, Mara Minhava, tem acompanhado o projeto de perto, referindo que “é uma enorme satisfação constatar que estamos a conseguir cumprir aquela que foi uma das missões que levou ao surgimento deste projeto, e que se prende com a inclusão ativa e capacitação de pessoas das comunidades residentes nos bairros sociais de Vila Real, através de dinâmicas diferenciadoras, contribuindo para a melhoria da empregabilidade, bem como para o convívio intergeracional e o combate ao isolamento”.

No dia 9 de maio, último dia da formação, foram expostos os trabalhos realizados pela turma, seguindo-se um lanche-convívio, que assinalou o término de uma etapa, que se revelou um sucesso e muito proveitosa para os formandos.

Com vista a dar resposta ao interesse manifestado por todos os formandos no sentido da continuidade da formação nestas áreas, a equipa do Projeto tem estado a trabalhar, em estreita articulação com o IEFP, com o intuito de se definirem 2 novos ciclos de formação, que se estima que tenham início ainda no mês de maio.