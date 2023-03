Baldios do Vale do Tâmega com 500 mil euros para valorizar floresta

O Secretariado dos Baldios de Trás os Montes e Alto Douro (SBTMAD), responsável pelo Agrupamento de Baldios do Vale do Tâmega, está a investir cerca de meio milhão de euros na implementação de projetos que visam novas plantações, a gestão da floresta e uma maior resiliência aos incêndios.

O Agrupamento de Baldios do Vale do Tâmega, composto por sete unidades de baldio, quatro em Boticas (Dornelas, Valdegas, Sobradelo, Nogueira) e três em Chaves (Rebordondo, Pastoria, Casas Novas e Redondelo), está a investir na plantação, limpeza, ordenamento e de gestão florestal, com um conjunto de projetos para os cerca de cinco mil hectares de baldio em cogestão e gestão em regime de exclusividade.