Biblioteca Municipal com novos títulos da escritora Agustina Bessa-Luís

A Biblioteca Municipal de Mesão Frio passa a ter disponíveis para consulta ou requisição vários novos títulos da escritora Agustina Bessa-Luís.

A aquisição destes livros ocorre no período em que no país se assinalam as comemorações oficiais do centenário do nascimento da autora natural de Amarante.

Recorde-se que a Biblioteca Municipal foi recentemente palco para a encenação da peça baseada na obra da autora, «A Memória de Giz», levada à cena pela companhia de teatro Filandorra – Teatro do Nordeste.

Estas obras de Agustina Bessa-Luís vêm complementar a oferta da nossa Biblioteca, que durante o ano de 2022 acrescentou um total de 245 novos títulos ao seu acervo.