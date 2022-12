Bila Natal 2022 arranca hoje com inauguração da iluminação natalícia

Vila Real prepara-se para viver os encantos da Bila Natal, uma tradição que se renova a cada ano e que para os vila-realenses é motivo para celebrar com outro entusiasmo a chegada da época natalícia. A inauguração da iluminação de Natal, a 1 de dezembro (18h), marca o arranque oficial da programação, complementada pelas já tradicionais Mostra de Presépios, Eco-Natal (trabalhos realizados com materiais reaproveitados pelos alunos das escolas do concelho) e Concurso de Montras, boas razões para uma visita mais prolongada ao centro histórico e ao comércio tradicional.

Destaque também para a Feira do Outono, a 3 de dezembro, a Mostra das Freguesias e o Mercado de Natal, nos fins-de-semana de 9 a 11 e de 16 a 18 de dezembro, respetivamente, que trarão à Praça do Município a habitual animação e convívio à volta dos produtos de época.

A animação de rua será também uma constante com atividades dirigidas aos mais pequenos, muita música e boa disposição, uma marca característica do Natal ao Centro, que este ano abarca os dias 10 e 11 e 17 e 18 de dezembro.

O Ano Novo voltará a ser recebido em clima de grande festa na Praça do Município, onde não faltará o calor do Madeiro de Ano Novo, o concerto do inimitável Quim Barreiros, culminando, pelas zero horas, com o fogo-de-artifício a receber a chegada do ano 2023. Noite dentro, e sem hora para terminar, o som e o frenesim sempre contagiantes do DJ Fernando Alvim.

A esta programação especial de Natal, acrescem ainda outras atividades, com destaque para:

17 dezembro

– Festival Aquático – 08h00/12h30 – Piscina Municipal

– III Festival de Patinagem Artística Cidade de Vila Real – 08h30/24h00 – Pavilhão dos desportos

18 dezembro

– Transmissão Programa “Somos Portugal” da TVI – Av. Carvalho Araújo

– Passeio de Pais Natal Motards – a partir das 10h00 – Largo da Capela Nova

19 dezembro

– Concerto de Natal, pelo Coral da Cidade de Vila Real e Coro Juvenil de Abaças – 21h00 – Sé Catedral

7 janeiro 2023

– Encontro de Cantadores de Janeiras – 14h30 – GA do Teatro de Vila Real

– XVI Corrida de São Silvestre – 18h00 – RI13

Consulte o programa completo: