Bloco de Esquerda questiona autarquia de Vila Real sobre abate de tília no Pioledo

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda (BE) de Vila Real, questionou, hoje, o executivo camarário acerca da pretensão de abate da tília do Pioledo.

Segundo o BE, “a tília do Pioledo faz parte do imaginário de muitos vila-realenses e constitui um elemento mais marcante daquele espaço de usufruto público que, no seu conjunto, já fazia parte do património urbanístico da nossa cidade e tem um simbolismo especial”.

“É entendimento do Bloco que os espaços verdes arbóreos têm de ser tratados com o máximo cuidado e respeito, tendo em conta que se trata de seres vivos que trazem muitos benefícios à comunidade e ao ambiente em geral, particularmente ao urbano. Há municípios que reconhecem a importância de árvores e de conjuntos arbóreos classificando-os de interesse municipal. O Bloco quer saber se foi realizado algum relatório técnico para o abate de tília do Pioledo e se sim, pretende ter acesso a ele”, informou o partido, através de comunicado, assinado por Rui Cortes.

O BE questionou, também, “que alternativas ponderou e estudou o executivo municipal em alternativa ao abate, se foi efetuada alguma parceria com a UTAD na elaboração do relatório e, por fim, se está prevista a reposição de arvoredo que garanta a duplicação do nível de sequestro de CO2”.