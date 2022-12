Bloco de Esquerda questiona condições do refeitório da UTAD

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda questionou o Ministério do Ensino Superior sobre as condições físicas do refeitório Quinta de Prados, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

“Desde setembro do corrente ano têm chegado a este Grupo Parlamentar denúncias sobre a falta de condições do principal refeitório da Quinta de Prados, muita humidade no teto e nas paredes, chove em pleno refeitório, muito escorregadio e as condições de ventilação não são as melhores. O vídeo e as fotografias que recebemos ilustram bem as debilidades do refeitório. Esta situação está a causar grande desconforto e coloca em risco todos utentes e trabalhadores do refeitório”, pode ler-se no comunicado em que o Bloco de Esquerda “defende que esta situação deve ser resolvida o mais breve possível, dada a gravidade das condições para comunidade escolar e de a UTAD se encontrar numa região com invernos muito rigorosos”.

O Grupo Parlamentar quer saber se o Governo tem conhecimento desta situação e quais as razões que são apontadas para a degradação do edifício que leva à elevada humidade e que chova em pleno refeitório.

Na pergunta dirigida ao Ministério do Ensino Superior, a deputada do Bloco, Joana Mortágua, insta o ministério a agir para garantir que a situação denunciada seja resolvida e saber o prazo para resolver a situação.