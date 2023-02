BNB acolheu oficina de limpeza e colocação de caixas de ninho 

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) acolheu no passado sábado, dia 11 de fevereiro, uma oficina de limpeza e colocação de caixas de ninho, organizada pela Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC), em colaboração com a Wildcoa e com o apoio do Município de Boticas.

A iniciativa, que contou com a presença do Agrupamento de Escuteiros de Boticas, contribuiu para a estabilização de populações de várias espécies de aves importantes para o equilíbrio dos ecossistemas e teve como objetivos ensinar a comunidade local a colocar caixas ninho, verificar a ocupação, bem como a manutenção e limpeza das caixas existentes e, sobretudo, dar a conhecer a importância da colocação deste tipo de estrutura na natureza.

Os resultados obtidos foram excelentes, com taxas de ocupação superiores a 80% e onde se concluiu que as aves que mais ocupam os ninhos são o Chapim-azul (Cyanistes caeruleus) e o Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), sendo também registada a presença de outros pássaros, nomeadamente o Pica-pau, uma espécie facilmente identificável pelo seu som e pelos danos causados nas caixas ninho.

Dado o sucesso da iniciativa, a Associação Celtiberus vai organizar na Primavera, também no Boticas Parque, uma atividade de campo para identificação de várias espécies de aves.

Recorde-se que a AACC tem vindo a realizar vários trabalhos de monotorização e conservação de biodiversidade no BNB e noutros locais do concelho de Boticas, com o intuito de catalogar e disponibilizar a informação recolhida quer para fins turísticos, quer científicos, proteger espaços sensíveis e contribuir para a fixação de algumas espécies no território.

GC