Bolsas de Doutoramento no âmbito do ValorBarroso

Informa-se que se encontram abertos os concursos públicos para a atribuição de 12 bolsas de investigação para Doutoramento em várias áreas, no âmbito Centro para a Valorização do Barroso – Património Agrícola Mundial – ValorBarroso, o que permitirá constituir uma equipa de investigadores altamente qualificados focados na pesquisa e valorização do património natural existente na região do Barroso, nomeadamente nos Concelhos de Boticas e Montalegre.

Os interessados devem candidatar-se até ao dia 24 de fevereiro de 2023, no site oficial do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), através do link https://concursos.ipb.pt/ui/#/public/concursos/abertos.

GC