Bombeiros do distrito recolheram mais de 26 toneladas de equipamentos elétricos em 2022

As cinco associações humanitárias de bombeiros voluntários do distrito de Vila Real, que aderiram à campanha Quartel Electrão, recolheram, em 2022, 100 quilos de pilhas, 1.650 quilos de lâmpadas e mais de 25 toneladas de equipamentos elétricos usados, o que perfaz um total de mais de 26 toneladas de aparelhos em fim de vida enviados para reciclagem.

Como contrapartida por este envolvimento no esforço da reciclagem as associações do distrito vão receber mais de dois mil euros face às quantidades recolhidas.

Por cada tonelada recolhida, as associações recebem uma compensação financeira de 75 euros. Em 2022 foi ainda criado um incentivo financeiro para premiar as associações que recolheram mais de 30, 45 e 60 toneladas.

Mas há outros prémios. O principal é um carro novo de combate a incêndios. Há ainda prémios regionais, prémios para as associações que recolhem mais pilhas e lâmpadas e um prémio para o novo quartel aderente que mais se destaca nas recolhas.