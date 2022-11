Boticas: ação de formação interna no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade

Ação de Formação interna no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade

O Município de Boticas promoveu, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade, na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma ação de formação interna sobre igualdade de género e não discriminação.

A iniciativa, direcionada para um grupo de funcionários da Câmara Municipal, foi orientada por Liliane Queirós e permitiu fazer uma interseccionalidade sobre a temática, nomeadamente uma breve contextualização histórica e legislativa da igualdade em Portugal, planos nacionais, bem como clarificar diversos conceitos.

A autarquia continua, assim, a assumir-se como um exemplo positivo de não discriminação, adotando uma atitude transversal de igualdade nas suas políticas locais, tal como enunciado no Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o Município de Boticas.

Tendo em conta que compete às autarquias assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do Município, designadamente através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade, a Câmara Municipal de Boticas tem realizado diversas ações e iniciativas que corroboram o cumprimento do protocolo.