Boticas acolheu estágio da Seleção Nacional de Futsal Feminino Sub-17

A Seleção Nacional de Futsal Feminino Sub-17 realizou um estágio de quatro dias, de 2 a 5 de abril, em Boticas.

A equipa das Quinas, orientada pelo Selecionador Nacional André Teixeira, realizou três sessões de treino e dois jogos de preparação frente à seleção sub-17 de Espanha, saindo derrotada em ambas as partidas, que decorreram terça e quarta-feira, no Pavilhão Gimnodesportivo de Boticas.

Assistiram às partidas o Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, e o Presidente do GDB, Paulo Aleixo, representantes das Federações Portuguesa e Espanhola de Futebol, entre outros.

Das 14 jogadoras convocadas para o estágio destaca-se, mais uma vez, a presença de Margarida Mota, atleta do Grupo Desportivo de Boticas (GDB), que alinhou nos dois jogos frente à formação espanhola.

A jovem botiquense tem tido um percurso notável na quer a nível distrital, quer a nível nacional, com a chamada consecutiva para estágios da Seleção Nacional de Futsal Feminino Sub-17.

Além da transmissão televisiva das duas partidas no Canal 11, a equipa das Quinas contou também com o apoio do público botiquense, que fez questão de colorir as bancadas do Pavilhão Gimnodesportivo com a cores de Portugal.

GC CM