Boticas adere à campanha “Estendal dos Direitos”

De forma a assinalar o 33º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se comemora anualmente a 20 de novembro, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) lançou o desafio a todas as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ’s) do país, bem como às instituições públicas e privadas, para aderirem à campanha nacional “Estendal dos Direitos”.

Nesse sentido, a CPCJ de Boticas, com o apoio do Município, aderiu, mais uma vez, à iniciativa através da criação de várias mensagens escritas e ilustradas pelas crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB) e pelos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, este ano sob o tema “Favos de Mel”.

Os trabalhos estão patentes ao público no Átrio da Câmara Municipal, de forma a que, tal como acontece com as crianças do Agrupamento Escolar e da SCMB, os munícipes possam visitar a exposição.

A campanha “Estendal dos Direitos” tem como objetivos sensibilizar e consciencializar a comunidade escolar e população em geral para a importância do acordo dos direitos das crianças, um tratado internacional que apresenta os princípios gerais e fundamentais das crianças e jovens.

De referir que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pelas Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990, sendo que, este acordo não é apenas uma declaração, mas antes um documento que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais – os direitos civis e políticos, e também os direitos económicos, sociais e culturais – de todas as crianças, representando um vínculo jurídico para a promoção e proteção eficaz dos direitos e liberdades nela consagrados.