Boticas: “Ás das Concertinas” animou participantes do projeto “Cultura para Todos”

Os participantes do projeto “Cultura para Todos” assistiram na passada segunda-feira, dia 28 de novembro, ao concerto do grupo “Ás das Concertinas”, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Boticas.

A iniciativa, que teve como premissa o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais junto da população das localidades isoladas, através da promoção da igualdade de oportunidades no acesso à cultura, permitiu aos idosos oriundos das aldeias que integram o projeto, nomeadamente Beça, Viveiro, Sapiãos, Bobadela, Pinho, Granja, Ardãos, Nogueira, Vilar e Covas do Barroso desfrutarem de um final de tarde diferente e animado.