Boticas: atletas do Kung Fu Boticas destacaram-se no Campeonato Nacional de Artes Marciais Chinesas

Foi um fim de semana em grande para os atletas do Clube de Praticantes Kung Fu Boticas (CPKFB) que participaram numa prova do Campeonato Nacional de Artes Marciais da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas (FPAMC), que decorreu no Pavilhão do Pena Aventura Park, em Ribeira de Pena.

No sábado, 26 de novembro, dia dedicado à modalidade de Tui Shou, David Barja sagrou-se campeão nacional, na categoria 60 kg, e Maria Lopes, campeã nacional, na categoria 52 kg.

Por sua vez, Lara Aleixo e Iris Pereira, conquistaram os dois primeiros lugares do pódio, sagrando-se campeã e vice-campeã nacionais, respetivamente, na categoria 42 kg.

No domingo, último dia de competição, os atletas botiquenses voltaram a destacar-se em várias categorias, com David Barja (Júnior) a conquistar o título de campeão nacional em forma de armas curtas, armas longas e forma de punhos, Edgar Fernandes (Juvenil) a sagrar-se campeão nacional em forma de punhos e forma de armas longas, Lara Aleixo (Juvenil) arrecadou o titulo de Vice-campeã nacional em forma de armas longas e forma de punhos, Iris Pereira (Juvenil), conquistou a medalha de bronze em forma de armas curtas e forma de punhos e, por fim, Maria Lopes (Infantil) sagrou-se Vice-campeã nacional em forma de armas curtas e forma de punhos.

De referir ainda que Beatriz Barja, também atleta do Kung Fu Boticas, realizou este fim de semana a primeira prova enquanto árbitra oficial, credenciada pela FPAMC.

O Município de Boticas congratula-se, mais uma vez, pelo percurso desportivo e excelentes resultados obtidos pelos jovens atletas do Kung Fu Boticas.