Boticas: candidaturas abertas para pequenos investimentos nas explorações agrícolas 

Informa-se que até ao final do mês de maio estão abertas as candidaturas relativas à “Operação 3.2.2 – Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas | Projetos-piloto no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais”.

Esta operação tem como objetivos melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores, a diversificação do perfil produtivo dos territórios rurais e valorização social e económica das atividades associadas aos recursos endógenos, contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola, promoção do pastoreio extensivo, com valorização e manutenção das raças autóctones, visando em particular o controlo de matos, recuperação de terras agrícolas ocupadas por matos, melhoria das instalações agrícolas e de refúgio e demais infraestruturas como cercas, acessos e bebedouros e a recuperação de reservas de água nas explorações para a atividade pecuária e criação ou desenvolvimento de pequenas áreas regadas.

O prazo de submissão das candidaturas decorre até às 17h00 do dia 30 maio de 2023.

As candidaturas terão um investimento elegível igual ou superior a 1.000,00€ (mil euros) e inferior ou igual a 50.000,00€ (cinquenta mil euros).

Mais informações na CAPOLIB – Cooperativa Agro Rural de Boticas.

GC