Boticas: concurso premeia melhores exemplares de fumeiro da Feira Gastronómica do Porco 

Com o objetivo de valorizar a qualidade do trabalho realizado pelos produtores de fumeiro e, simultaneamente, catapultar os produtos endógenos de excelência apresentados na Feira Gastronómica do Porco, a Câmara Municipal de Boticas implementou, em 2019, o Concurso de Melhor Chouriça e Melhor Salpicão.

A iniciativa foi criada com o intuito de distinguir os melhores exemplares de dois dos produtos mais vendidos no certame, a chouriça e o salpicão do lombo.

Em cada edição da feira, os produtores são convidados a apresentar aquele que consideram o melhor modelo destes enchidos para serem alvo de avaliação.

O júri, constituído por profissionais qualificados, analisa ao pormenor as caraterísticas de cada produto, desde a cor ao aroma, passando também pela textura e, naturalmente, pelo sabor.

As distinções são envergadas com muito orgulho pelos produtores vencedores, que fazem questão de expor na sua banca os troféus e diplomas alusivos à prova.

A XXV Feira Gastronómica do Porco, agendada para os dias 12, 13, 14 e 15 de janeiro de 2023, não será exceção à regra e contará com a realização da 3ª edição do concurso que elegerá o top 3 da Melhor Chouriça e do Melhor Salpicão do certame.

GC CM