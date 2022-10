Boticas considerado o melhor município português para viver em termos ambientais

Segundo um estudo realizado pelo INTEC – Instituto de Tecnologia Comportamental, Boticas foi considerado o melhor município português para viver no que ao ambiente diz respeito.

No total dos municípios analisados pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico, o Concelho de Boticas destacou-se em diversos pontos dos três pilares fundamentais do estudo, nomeadamente nos domínios referentes ao ambiente, economia e emprego, ensino e formação, felicidade, identidade, cultura e lazer, mobilidade e transportes, saúde, segurança, diversidade e tolerância, turismo e urbanismo e habitação.

O estudo tem como finalidade contribuir, de forma direta e indireta, para a promoção e desenvolvimento da qualidade de vida dos munícipes, em particular, e dos Municípios, em geral, e teve também em consideração a opinião e perceção das pessoas acerca das condições de vida oferecidas pelos municípios.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, congratula-se pelos resultados do ranking realizado por uma entidade independente, referindo que “são a prova de que a boa gestão autárquica dos últimos anos está a “dar frutos” e a ser devidamente reconhecida por entidades externas”.

“Atrair mais investimento, fixar jovens e melhorar as condições de vida da nossa população continuam a ser as nossas prioridades governativas, não descurando as potencialidades do nosso Concelho e a valorização da região do Barroso, distinguida como Património Agrícola Mundial”, destacou o autarca.

De referir que este estudo decorreu no âmbito da iniciativa M2V – Melhores Municípios para Viver, um barómetro de avaliação da Qualidade de Vida nos Municípios que tem por base dez domínios consagrados na Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND).

GC