Boticas: GNR sensibilizou idosos para as burlas na terceira idade

A secção de Programas Especiais da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Chaves realizou, na passada segunda-feira, dia 28 de novembro, uma ação de sensibilização, designada de “Burlas na 3ªIdade – Prevenção e Alerta”, para os munícipes das freguesias de Covas do Barroso, Vilar e Viveiro, Beça, Granja e Boticas, Sapiãos, Ardãos e Bobadela e Pinho.

A iniciativa, que contou com a colaboração do projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) “Boticas ComVida”, desenvolvido pelo Município de Boticas, serviu para informar a população em geral, em especial os idosos, sobre os métodos utilizados pelos burlões para vigarizarem as pessoas.

As informações dadas durante a ação de sensibilização foram fundamentais para que os idosos se possam acautelar de situações enganadoras, como é o caso, por exemplo, da troca de notas que supostamente perderam a validade ou vão sair de circulação.

Foram dados alguns conselhos, dicas e técnicas considerados essenciais para a prevenção de burlas e fraudes que, muitas vezes, acabam por acontecer por distração e descuido das próprias vítimas.

A ação foi ainda complementada com a entrega de folhetos informativos com o contacto telefónico da GNR para o caso de as vítimas necessitarem do auxílio e da intervenção das autoridades.