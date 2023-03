Boticas: iniciativa “Carvalhelhos Limpa” recolhe 10 toneladas de lixo

A semelhança de anos anteriores, a Associação Desportiva e Cultural de Carvalhelhos organizou, no passado dia 26 de março, a atividade “Carvalhelhos Limpa”.

A população uniu esforços para a limpeza dos seus baldios, recolhendo cerca de 10 toneladas de lixo. A iniciativa contou com a participação de jovens e adultos, que colaboraram em conjunto para tornar a aldeia mais limpa e sustentável.

Além da limpeza, a comunidade, juntamente com a equipa técnica da secção florestal da Cooperativa Agro Rural de Boticas, também se empenhou na plantação de uma árvore autóctone por cada habitante da aldeia. Essa atividade não só contribuiu para o aumento da biodiversidade da região e para a resiliência da floresta contra incêndios, mas serviu também como um gesto simbólico de cuidado com o meio ambiente.

A atividade terminou com um lanche convívio, no qual os participantes puderam partilhar experiências e reforçar os laços comunitários. A iniciativa foi possível graças à contribuição de diversas entidades e empresários locais, como a Escavações e Terraplanagem do Barroso, o café D’ Alice, as Águas de Carvalhelhos, Resinorte e o Município de Boticas.

A iniciativa reflete a preocupação ecológica dos habitantes de Carvalhelhos, que se mostraram dispostos a colaborar para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida na aldeia. Espera-se que outras comunidades se inspirem nessa iniciativa e contribuam para a construção de um território mais sustentável.