Boticas no topo dos rankings de segurança, mobilidade, urbanismo e habitação

No seguimento de um estudo realizado pelo INTEC – Instituto de Tecnologia Comportamental, Boticas foi, mais uma vez, considerado o melhor município português para viver no que concerne aos indicadores da Segurança e Mobilidade e do Urbanismo e Habitação.

O baixo número de acidentes de viação com vítimas por mil habitantes, agregada à reduzida quantidade de peões atropelados, também por mil habitantes, coloca Boticas no primeiro lugar da qualidade de vida nas áreas de Segurança e Mobilidade.

Na análise do INTEC, o Concelho de Boticas destaca-se também pela facilidade com que os munícipes conseguem estacionar perto da zona de residência, bem como no que diz respeito ao estado geral do trânsito.

Na variável de Urbanismo e Habitação Boticas também é líder, uma vez que se destaca nas avaliações da quantidade de espaços verdes existentes no local de residência, de limpeza das ruas e de vizinhança.

Quanto ao domínio da Segurança, Diversidade e Tolerância, Boticas ocupa o pódio nos indicadores referentes ao número de bombeiros por habitante e ao baixo número de crimes registados pelas entidades policiais, por mil habitantes, sendo que a excelente performance destaca-se, também, no índice de gravidade de acidentes de viação com vítimas.

Boticas mereceu nota positiva nos indicadores de “sensação de segurança quando anda sozinho ao anoitecer”, “sensação de segurança e proteção contra crimes quando está sozinho à noite” e no conhecimento de algum evento criminoso, como um assalto ou homicídio na área de residência.

O Concelho de Boticas surge também no top 3 referente ao sentido de pertença e identidade local, segundo a opinião dos munícipes inquiridos.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, congratula-se, novamente, pelos resultados divulgados pelo INTEC, referindo que “passo a passo somos valorizados pelo trabalho que temos vindo a desenvolver em prol do nosso Concelho, através de medidas que vão ao encontro das necessidades dos munícipes e da melhoria da qualidade de vida das nossas populações”.

Recorde-se que a iniciativa levada a cabo pelo INTEC, no âmbito da iniciativa M2V – Melhores Municípios para Viver, um barómetro de avaliação da Qualidade de Vida nos Municípios que tem por base dez domínios consagrados na Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND), visa contribuir, de forma direta e indireta, para a promoção e desenvolvimento da qualidade de vida dos munícipes, em particular, e dos Municípios, em geral, tendo em consideração a opinião e perceção das pessoas acerca das condições de vida oferecidas pelos municípios.

GC CM