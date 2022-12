Boticas: Projetos “Dar Vida aos Anos Envelhecendo & Recordar é Viver” promoveram I Torneio de Boccia

O Pavilhão Multiusos de Boticas acolheu na passada segunda-feira, dia 28 de novembro, o I Torneio de Boccia – Competição entre Aldeias, no âmbito dos projetos “Dar Vida Aos Anos Envelhecendo & Recordar é Viver”.

A atividade contou com a participação de munícipes das dez aldeias do Concelho de Boticas que integram os projetos, mais propriamente de Beça, Viveiro, Sapiãos, Bobadela, Pinho, Granja, Ardãos, Nogueira, Vilar e Covas do Barroso.

Os participantes mostraram um verdadeiro espírito de equipa e de competição ao longo do torneio, destacando-se, sobretudo, o ambiente de fair-play entre todos.

A grande vencedora da 1ª edição da torneio foi a aldeia de Covas do Barroso, seguida de Beça, sendo que o terceiro e último lugar do pódio foi conquistado por Ardãos.

A entrega dos respetivos troféus foi encetada pelo Vice-presidente e pela Vereadora da Câmara Municipal, Guilherme Pires e Isabel Torres, respetivamente.

A iniciativa teve como principais objetivos contribuir para componente psicomotora dos participantes, nomeadamente através do desenvolvimento do raciocínio prático, autonomia e socialização, estimulação da estruturação espacial, melhoria de estratégias de jogo, promoção da capacidade óculo-manual, aprimoração da capacidade de força exercida sobre um objeto, capacidade de precisão do lançamento e trabalho de dominância manual.

De salientar que este tipo de ações promovem um envelhecimento saudável e ativo junto da população idosa do concelho.