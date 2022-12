Boticas recebeu espetáculos musicais promovidos pela CIMAT

Nos dias 17 e 18 de dezembro, a região do Alto Tâmega e Barroso recebeu três espetáculos musicais, no âmbito do projeto ArtFest promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Boticas acolheu dois espetáculos protagonizadas por alunos da Academia de música Mozart e pelo cantor Luís Pedreira, que animaram a Praça do Município e os visitantes do “Mercado de Natal”.

Recorde-se que o Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) tem como objetivo principal a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega e Barros, através de um programa cultural em rede, envolvendo os seis municípios da região (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar).