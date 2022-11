Boticas recebeu sessão inaugural dos Laboratórios Criativos do projeto Alto Tâmega – Turismo 4.0

A Biblioteca Municipal de Boticas acolheu esta segunda-feira, dia 14 de novembro, a sessão inaugural do 1º ciclo de Laboratórios Criativos referentes ao projeto Alto Tâmega – Turismo 4.0, onde participaram vários operadores e agentes turísticos do Concelho de Boticas e da região.

A sessão, com o tema “Rios & Montanhas”, foi orientada por Octávio Canhão, empresário do ramo da animação turística e teve como objetivo mobilizar os participantes dos vários municípios desenvolverem conjuntamente ideias que permitam, em primeiro lugar, promover o território como um todo e, em segundo, criar novos produtos turísticos para a região, tornando-a cada vez mais atrativa.

No final da ação os participantes puderam degustar alguns produtos locais, como o pão e folar, doces, compotas e bolachas artesanais, acompanhados pelo conhecido “Vinho dos Mortos”, um dos ex-líbris do Concelho de Boticas.

De referir que a metodologia de implementação dos Laboratórios Criativos assenta em dois modelos de intervenção, com momentos de trabalho online e sessões presenciais, ao longo das quais são abordados de forma transversal, os produtos turísticos identificados no Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega: Património e Arte, Montanhas e Rios, Aldeias e Tradições, Estradas de Paisagem, Termas e SPA, Desporto e Aventura e Gastronomia, Água e Vinhos.

O objetivo principal dos Laboratórios Criativos é idealizar, definir e construir de forma colaborativa uma nova oferta turística para o Alto Tâmega e Barroso, envolvendo os operadores e interlocutores turísticos da região.

Note-se que os Laboratórios Criativos decorrem no âmbito do projeto Turismo Alto Tâmega 4.0, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água e Associação Empresarial do Corgo (AE Corgo).

