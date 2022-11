Boticas: São Martinho celebrado em Boadela

Realizou-se este domingo, dia 6 de novembro, na sede da Junta de Freguesia de Ardãos e Bobadela e da Associação Recreativa e Cultural de Bobadela, no concelho de Boticas, um lanche convívio para celebrar o São Martinho.

O magusto contou, entre outros, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, e do Vice-presidente, Guilherme Pires.

Como é habitual nesta época festiva, às tradicionais castanhas assadas juntaram-se as fêveras e sardinhas, o pão centeio, o caldo verde e o vinho.