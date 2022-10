Boticas: Tribunal de Vila Real promoveu ação sobre literacia judicial na escola

Os alunos do 9º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro assistiram na passada quinta-feira, dia 27 de outubro, a uma ação de Literacia Judicial promovida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, com o apoio do Município de Boticas.

A sessão de abertura foi realizada pela Vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, sendo que a ação, intitulada “A organização judiciária dentro do Estado de Direito”, foi dinamizada pela Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, Maria Hermínia Néri de Oliveira.

Esta iniciativa, que teve como principais temas a Lei Fundamental de Portugal, a Constituição da República Portuguesa e os Órgãos de Soberania, insere-se num conjunto de ações de divulgação que a Comarca de Vila Real tem vindo a promover junto de entidades locais do Distrito, com o objetivo de desmistificar o papel da justiça e aproximar os cidadãos ao meio judiciário.