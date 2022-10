O Município de Boticas informa que, a partir do dia 31 de outubro de 2022, o Posto Aquícola do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) suspenderá a venda ao público e ao setor da restauração de Trutas-fário, espécie autóctone do rio Beça.

Até ao dia 31 de outubro a venda manter-se-á em funcionamento, nos dias úteis das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.

Mais se informa que oportunamente será comunicada a reabertura deste serviço, sendo previsível que aconteça em março de 2023.