Boticas: XXV Feira do Porco já está em andamento

Com a aproximação da XXV Feira Gastronómica do Porco, cuja realização está agendada para os dias 12, 13, 14 e 15 de janeiro de 2023, no Pavilhão Multiusos, a organização continua empenhada no êxito de mais uma edição do evento.

Uma vez que a feira não se resume apenas aos dias em que decorre, requerendo um trabalho contínuo ao longo de todo o ano, nos próximos meses a equipa veterinária municipal continuará no terreno a monitorizar o processo de criação dos animais e, posteriormente, o abate e respetiva produção de fumeiro e enchidos, como forma de garantir a qualidade dos produtos feitos propositadamente para o certame.

Tendo a região do Barroso o selo de Património Agrícola Mundial, os produtores fazem jus a esse desígnio e aproveitam os recursos naturais que a terra oferece, bem como os saberes ancestrais de fabrico para elevar a fasquia dos seus produtos, levando ao consumidor o sabor único e inconfundível que tanto carateriza o fumeiro de Boticas.

O rigoroso controlo de qualidade dos produtos apresentados são um dos pilares fundamentais e garantia de sucesso da Feira do Porco, confirmados através do cumprimento das regras de higiene e segurança exigidas por lei, em todas as fases do processo.

GC