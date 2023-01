Boticas: XXV Feira Gastronómica do Porco com recorde de vendas

Depois de dois anos difíceis devido à pandemia de Covid-19, que impediu a realização presencial da Feira Gastronómica do Porco, o regresso do certame, nomeadamente da 25ª edição, primou pelo sucesso.

Durante quatro dias passaram pelo Pavilhão Multiusos de Boticas milhares de visitantes, o que se refletiu, naturalmente, num recorde de vendas quer de fumeiro, enchidos e derivados do porco, quer de outro tipo de produtos.

A Feira do Porco, um dos maiores e mais importantes certames gastronómicos realizados na região, correspondeu às expetativas da organização e dos participantes que no regresso ao formato presencial conseguiram escoar praticamente todo o produto produzido para o evento.

Finda mais uma edição do certame e após o périplo pelos stands, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, fez o balanço daquela que é a primeira feira do fumeiro a realizar-se em 2023 na região do Alto Tâmega e Barroso.

O autarca não escondeu a satisfação pelo sucesso do evento, referindo que “o regresso da feira presencial superou expetativas, o que me deixa muito feliz. Após estes tempos difíceis, sobretudo para os produtores, é gratificante constatar que no final pouco ou nada sobrou para vender. É um sentimento de dever cumprido perante os nossos produtores, que passaram por dois anos de grandes dificuldades”.

O facto da Feira do Porco de Boticas ser o primeiro certame do género a realizar-se na região do Alto Tâmega e Barroso acresce as responsabilidades que, segundo Fernando Queiroga, “foram francamente cumpridas e superadas, pois sabemos que se uma feira corre mal as outras podem afetadas por isso”.

“A feira cumpriu o nosso principal objetivo que foi promover o Concelho, divulgar os nossos produtos e cativar as pessoas para regressar à nossa terra, o que contribuirá certamente para que a economia local continue a crescer”, disse o edil.

Terminada a XXV Feira Gastronómica do Porco é tempo de começar a preparar a próxima edição do certame e corrigir pequenas falhas para assim elevar ainda mais o patamar de qualidade e excelência a que os visitantes estão habituados.