BPI e Fundação “la Caixa” juntam-se à Misericórdia de Lamego na inauguração do Parque dos Sonhos

A criação do novo parque infantil da Misericórdia de Lamego contou com o apoio financeiro da Iniciativa Social Descentralizada (ISD), da responsabilidade do BPI e da Fundação “la Caixa”.

Esta semana, foi inaugurada, em ambiente de festa, esta nova área de diversão com a presença do Provedor António Carreira e de António Rui Vieira, Diretor Comercial do Banco BPI.

Após o descerramento da placa de inauguração, estes dois responsáveis sublinharam que o novo equipamento cria as condições adequadas para que as crianças vivam, em segurança, dias mais felizes.

“Quero agradecer ao BPI e à Fundação “la Caixa” a profunda generosidade e altruísmo que demonstraram em prol desta Santa Casa. O seu contributo ficará nos nossos corações e vai perpetuar-se no dia a dia das nossas crianças por muitos anos. O meu sincero obrigado”, afirmou António Carreira.

Batizada de “Parque dos Sonhos”, a nova área de diversão já está a ser utilizada pelos meninos da creche, do pré-escolar e do Centro de Apoio Educativo.

O projeto contemplou a colocação de um novo piso sintético e de novos equipamentos de diversão. Pela primeira vez, também foi instalada uma cobertura que permite que o espaço seja utilizado ao longo de todo o ano.

O donativo concedido ascendeu a 8.563,00 euros.

GC SCM Lamego