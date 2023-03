Britiande acolhe primeira Unidade Local de Proteção Civil

A freguesia de Britiande possui, a partir de agora, a primeira Unidade Local de Proteção Civil a funcionar no concelho de Lamego. O novo serviço será responsável pelo apoio à execução da política municipal de proteção civil, na área desta freguesia, e à ação do Serviço Municipal de Proteção Civil na identificação de riscos e ameaças, sensibilização das populações e atualização de meios e recursos.



A Unidade Local de Proteção Civil de Britiande funciona no edifício-sede da junta de freguesia. No primeiro dia de trabalho, o Vereador dos Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Lamego, Fábio Duarte, e o Presidente da Junta de Freguesia, Germano Ribeiro, visitaram as instalações e debateram o levantamento, a avaliação e a prevenção dos riscos coletivos em Britiande.

“Em caso de necessidade de proteção e socorro, esta freguesia dispõe agora de uma nova estrutura que servirá melhor a sua população. A unidade local vai trabalhar em cooperação estreita com o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil para identificar os perigos neste território e trabalhar com a população para prepará-la para a ocorrência de eventuais situações de risco”, explica Fábio Duarte.

