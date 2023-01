Câmara de Alijó alarga Escola Virtual a todas as crianças e jovens do Agrupamento de Escolas

O Município de Alijó está a proceder à entrega dos manuais com os acessos gratuitos à plataforma pedagógica “Escola Virtual” a todos as crianças e jovens do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó.

Além dos alunos do 5º ao 12º ano que já usufruíam desta ferramenta digital desde o ano letivo 2019/2020, este apoio foi agora alargado passando a abranger também o Ensino Pré-escolar, o 1º ciclo do Ensino Básico e o Ensino Profissional.

Esta medida tem como objetivo aliviar os encargos das famílias com filhos em idade escolar, assim como contribuir para um ensino de excelência e para o sucesso escolar dos alunos.

Esta plataforma disponibiliza métodos de estudo e acompanhamento mais atrativos e eficazes, orientados para o sucesso escolar dos estudantes, e oferece uma aprendizagem em múltiplos suportes, fomentando a estimulação de competências de forma individualizada, desafiante e motivadora.