Câmara de Lamego abre candidaturas para Bolsas de Estudo

Com o intuito de apoiar os alunos economicamente mais carenciados residentes no concelho, que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior, a Câmara Municipal de Lamego deliberou este ano atribuir Bolsas de Estudo para o ano letivo 2022/2023 a todos os alunos que cumpram as condições de acesso exigidas.

Assim, este ano escolar, não haverá número máximo de bolsas a atribuir, incluindo renovações e primeiras atribuições.

Cada Bolsa de Estudo prevê a atribuição de uma mensalidade de 100€, ao longo de dez meses, num total anual de 1000€. As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de dezembro, através de entrega da documentação necessária no Balcão Único da Câmara Municipal de Lamego ou do envio através dos correios.

Para Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, “na atual conjuntura económica e social, estas Bolsas pretendem, acima de tudo, apoiar os alunos lamecenses economicamente mais carenciados, que de outra forma teriam uma maior dificuldade no acesso aos estudos. Por outro lado, também são uma forma de possibilitar a formação de quadros superiores em Lamego, contribuindo para um desenvolvimento social, económico e cultural mais equilibrado”.