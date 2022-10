Câmara de Lamego e DECO mostram como “Poupar no dia a dia”

Mais de trinta pessoas assistiram na tarde desta quinta-feira, dia 20, à ação “Poupar no dia a dia”, promovida pela Câmara de Lamego, em parceria com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, no âmbito de um protocolo firmado entre as duas instituições.



Em breve, vão decorrer novas sessões de informação e debate dirigidas ao público em geral. O workshop “Poupar no dia a dia” pretendeu apoiar as famílias, mostrando as melhores dicas e conselhos de poupança e esclarecendo todas as dúvidas para melhorarem a gestão do orçamento familiar. A sessão, realizada no Núcleo Arqueológico da Porta dos Figos, visou ainda desenvolver nos consumidores as competências para a tomada de decisões financeiras vantajosas e benéficas, garantindo a proteção dos seus interesses económicos.