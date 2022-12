Câmara de Lamego oferece 2500 Vouchers de Natal

A Câmara Municipal de Lamego volta a dinamizar, este ano, a Campanha “Natal, Comércio Tradicional” com o objetivo de incentivar a população a efetuar as suas compras no concelho e apoiar o comércio local.

Através desta campanha, há 2500 Vouchers de Natal para oferecer no valor de 10€ por cada 50€ de compras realizadas, entre 1 de dezembro e 8 de janeiro, nas lojas aderentes, condicionada ao número de vouchers existentes.

Os vouchers podem ser levantados depois na Loja Interativa de Turismo (LIT), mediante a apresentação das faturas correspondentes. Posteriormente, devem ser trocados, até 31 de março, nos estabelecimentos comerciais e de restauração inseridos nesta campanha.

Para efeitos de atribuição dos vouchers, a Campanha “Natal, Comércio Tradicional” aceita as despesas comprovadas através da apresentação de fatura com o NIF do consumidor.

Os estabelecimentos comerciais e da área de restauração aderentes estão assinalados com um dístico nas respetivas montras.