Câmara de Lamego promove restauro da Fonte do Espírito Santo

A Câmara Municipal de Lamego iniciou os trabalhos de conservação e restauro da Fonte do Espírito Santo, uma intervenção necessária na sequência de um acidente que derrubou uma parte desta estrutura provocando danos significativos.

Com uma duração prevista de quatro meses, a empreitada a realizar nesta fonte histórica da cidade de Lamego também contemplará trabalhos de manutenção e conservação das partes não danificadas, a cargo de uma empresa especializada. Está prevista a limpeza da cantaria e a eliminação da vegetação infestante. A intervenção respeitará a autenticidade dos materiais originais, num investimento de 28 mil e 500 euros.

“Gostaríamos de ter avançado mais cedo com a conservação e restauro da Fonte do Espírito Santo, mas foi preciso primeiro resolver algumas questões burocráticas. Os longos períodos de chuva também não permitiram começar antes os trabalhos. Vamos devolver em breve este ex-libris aos lamecenses com toda a sua beleza e esplendor”, afirma o Presidente Francisco Lopes.

Elaborado segundo um desenho do artista lamecense João Amaral, este fontanário foi transferido para a atual localização em 1928, possuindo duas bicas que jorram “água abundante e de boa nascente”.

GC CM