Câmara de Lamego proporcionou um “Natal d’Encantar” às crianças do concelho

Cerca de noventa crianças viveram durante as últimas férias escolares “Um Natal d’ Encantar” com a realização de inúmeras atividades dinamizadas pelo Município de Lamego.

Jogos tradicionais, visitas temáticas, concertos, momentos de dança e culinária, entre muitas outras experiências, preencheram da melhor forma as suas férias de Natal. “Um Natal d’ Encantar” conseguiu, ao mesmo tempo, divertir e complementar o processo educativo e formativo dos mais pequenos.

O Município de Lamego estabeleceu diversas parcerias com associações e outras entidades para potenciar e enriquecer o desenvolvimento desta aventura.pelas famílias e/ou pelos encarregados de educação de acompanharem as crianças fora do horário letivo, em particular por haver incompatibilidades entre

No final, todos os Duendes, Fadas e Gnomos, dos 3 aos 12 anos, mostraram-se satisfeitos por participarem nestas experiências diversificadas de aprendizagem.

O Programa de ATL surge da necessidade de dar resposta às dificuldades manifestadas pelas famílias em acompanharem as crianças fora dos períodos letivos, permitindo a criação de condições para uma maior igualdade de oportunidades.