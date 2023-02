Câmara de Lamego reduz tarifas dos transportes públicos

A Câmara Municipal de Lamego iniciou o novo ano com uma redução das tarifas aplicadas nos transportes públicos do concelho, de, em média, 45% nas carreiras municipais e de 15% no Verdinho. “Queremos que um número maior de pessoas utilize os nossos transportes coletivos e queremos, sobretudo, aliviar os encargos que as famílias lamecenses têm com este serviço. Vivemos uma situação económica muito difícil, com a inflação em valores muito altos, e sentimos que é necessário dar este sinal de apoio aos lamecenses”, explica o Presidente Francisco Lopes.



Nos próximos meses, a autarquia pretende implementar outras melhorias no serviço público, conforme ocorreu recentemente com a entrada em circulação da primeira viatura cem por cento elétrica do Verdinho e do transporte experimental, a pedido, no Lugar das Dornas.

Passa a vigorar um preço fixo de 0,90€ nas linhas municipais. Anteriormente, no Verdinho alguns valores chegavam a superar os 3 euros. O valor do passe mensal do Verdinho também diminuiu de 17,95€ para 15€.